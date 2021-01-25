У Харкові намагалися підірвати активіста (фото, відео)

У Харкові на вул. Владислава Зубенка, 52 підірвали гранату у дворі будинку.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, це був замах на життя активіста "Ми Харків'яни" Олексія Полікашова.
За словами його брата, вони йшли удвох додому, як раптом невідомий ззаду підбіг, завдав йому удар по голові і кинув гранату. Брат встиг гранату відштовхнути ногою, після чого прогримів вибух.
На місце події прибули поліцейські і швидка допомога.
Наразі вони обидва знаходяться в лікарні. У місті оголошено план "Перехоплення".
Раніше ми повідомляли, що в Одесі авто антикорупціонера закидали гранатами. Потерпілий розцінює те, що трапилося, як замах. Під час детального огляду місця події копи виявили дві воронки, що утворилися внаслідок вибухів гранат РГД-5.
Також нагадаємо, в Одесі стріляли в місцевого громадського активіста, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика.
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