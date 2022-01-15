У Харкові вітер розірвав прапор-рекордсмен України (фото)

В Харкові через поривчастий вітер порвався прапор Українина найвищому флагштоку, який встановили минулого року до Дня Незалежності. Найкоротшим часом прапор замінять на новий.
Фото з'явились у telegram-каналі Типове ХТЗ.
Негода не пощадила
Як пише сайт Vgorode, під час негоди на флагштоку на Сергіївській площі приспустили прапор. Але цього разу через вітер він порвався.
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"На жаль, пориви вітру виявилися набагато сильнішими за очікуване. У зв'язку з цим прапор у найкоротший час буде замінено на новий. Його піднімуть, коли дозволять погодні умови", – повідомили у КП "Харківзеленбуд".
У Києві потужний вітер повалив дерева та зніс рекламні щити
У Києві цілий день вирувала негода. Сильний вітер повалив рекламні вивіски та дерева.Фото та відео НП опублікували очевидці у соцмережах.
На вулиці Олени Пчілки поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в машині Mini. На вулиці Празькій через сильний вітер також впав рекламний борд. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Пізніше стало відомо, що на машину з людьми впало дерево на Верховинній вулиці. В автомобілі було троє людей, стан невідомий, їх забрала "швидка".