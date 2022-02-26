На Харківщині місцеві знешкодили БТР окупантів – що зробили (відео)

У Новій Водолозі, що в Харківській області, місцеві жителі знешкодили БТР за допомогою "коктейлів Молотова".
Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.
"Проти вторгнення окупантів Путіна почалася справжня народна війна! Нова Водолага. Місцеві жителі вчора ввечері знешкодили БТР супротивника за допомогою "коктейлю Молотова", – написав Геращенко.
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Народна зброя проти окупанта
"Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл із мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, віддає значну перевагу силам оборони у відсічі озброєної агресії", – було сказано в одному зі звернень Міноборони України.
Ще з моменту Революції Гідності запальна суміш "Коктейль Молотова" виявилася найефективнішим засобом для простих людей. Його можна виготовити в домашніх умовах.
- скляна пляшка бажано з-під шампанського, віскі чи вина;
- будь-який бензин у пропорції 2/3;
- мастило у пропорції 1/3;
- ганчірка з бавовни.
Серед ефективних добавок:
- подрібнений пінопласт;
- дрібні цвяхи.
Пляшка заповнюється коктейлем лише на 2/3, щоб залишити місце для випарів суміши. Вона щільно затикається ганчіркою, яка виконує роль ґніта і яку в момент атаки потрібно буде підпалити. Перед запалюванням необхідно обов'язково перевірити, що ґнот щільно "сидить" у пляшці, щоб ганчірка не вилетіла в момент кидка.
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