На Харківщині місцеві знешкодили БТР окупантів – що зробили (відео)

Кожна пляшка запальної суміші на ворожий танк різко знижує наступальні апетити загарбників

Місцеві жителі підпалили російський БТР / Фото: Колаж: Сьогодні

У Новій Водолозі, що в Харківській області, місцеві жителі знешкодили БТР за допомогою "коктейлів Молотова".

Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

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"Проти вторгнення окупантів Путіна почалася справжня народна війна! Нова Водолага. Місцеві жителі вчора ввечері знешкодили БТР супротивника за допомогою "коктейлю Молотова", – написав Геращенко.

Народна зброя проти окупанта

"Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл із мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, віддає значну перевагу силам оборони у відсічі озброєної агресії", – було сказано в одному зі звернень Міноборони України.

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Ще з моменту Революції Гідності запальна суміш "Коктейль Молотова" виявилася найефективнішим засобом для простих людей. Його можна виготовити в домашніх умовах.

скляна пляшка бажано з-під шампанського, віскі чи вина;

будь-який бензин у пропорції 2/3;

мастило у пропорції 1/3;

ганчірка з бавовни.

Серед ефективних добавок:

подрібнений пінопласт;

дрібні цвяхи.

Пляшка заповнюється коктейлем лише на 2/3, щоб залишити місце для випарів суміши. Вона щільно затикається ганчіркою, яка виконує роль ґніта і яку в момент атаки потрібно буде підпалити. Перед запалюванням необхідно обов'язково перевірити, що ґнот щільно "сидить" у пляшці, щоб ганчірка не вилетіла в момент кидка.

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