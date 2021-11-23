На Харківщині шоковані: наркоманка нюхає порошок з маленькою дитиною на руках (відео)

У місті Люботин жителі обурені відео, що з'явилося в Мережі У ролику молода мати з 5-місячною дитиною на руках вживає наркотики. У поліції відреагували на цей епізод і мають намір відібрати дитину у наркоманки.
Відео опублікував Telegram-канал ВІХА (Харків).
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"У Люботині 18-річна "яжемати" вживає наркотики при дитині. Як каже автор, місяць тому, коли дитина в черговий раз лежала в лікарні вона пішла і забухала", – пишуть у Мережі.
У поліції та в службі дітей уже знають про проблему, більше подробиць наразі немає.
Відео з маршрутником-наркоманом
У Сумах патрульні виявили водія маршрутки, який перевозив пасажирів у стані наркотичного сп'яніння Відео опублікувала патрульна поліція у YouTube.
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