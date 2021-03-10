У Харківській області в пункті пропуску згоріла фура, що їхала в РФ (фото, відео)

У Харківській області в пункті пропуску "Гоптівка" згоріла вантажівка Renault, який їхав до Росії.

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Як розповіли в Державній прикордонній службі України, фура загорілася 9 березня під час прикордонно-митного оформлення.

Спалахнула кабіна транспортного засобу, за словами водія, через несправність газового обладнання, яке знаходилося в кабіні вантажівки.

Внаслідок займання прикордонники відразу зупинили пропускні операції і евакуювали людей і транспортні засоби з пункту пропуску. 60-річний водій Renault отримав опіки обличчя та рук, а його автомобіль вигорів повністю.

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На місце події працювали також пожежні, медики і поліція. Зараз причини загоряння встановлюються, проводяться слідчі дії.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом палала фура. Водій отримав опіки.

Також нагадаємо, на трасі Харків-Дніпро згоріла фура з взуттям.

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