У Харківській області в пункті пропуску згоріла фура, що їхала в РФ (фото, відео)

У Харківській області в пункті пропуску "Гоптівка" згоріла вантажівка Renault, який їхав до Росії.
Як розповіли в Державній прикордонній службі України, фура загорілася 9 березня під час прикордонно-митного оформлення.
Спалахнула кабіна транспортного засобу, за словами водія, через несправність газового обладнання, яке знаходилося в кабіні вантажівки.
Внаслідок займання прикордонники відразу зупинили пропускні операції і евакуювали людей і транспортні засоби з пункту пропуску. 60-річний водій Renault отримав опіки обличчя та рук, а його автомобіль вигорів повністю.
На місце події працювали також пожежні, медики і поліція. Зараз причини загоряння встановлюються, проводяться слідчі дії.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом палала фура. Водій отримав опіки.
Також нагадаємо, на трасі Харків-Дніпро згоріла фура з взуттям.
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