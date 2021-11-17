Відео дня. Посеред Харкова забив величезний "гейзер"

У Харкові на вулиці Героїв Праці з-під землі почала бити вода величезним струменем. Жителі міста вже назвали це черговим харківським "гейзером".
Фото і відео опублікували у Telegram-каналі "ХС Харків".
Як бачимо на знімках, висота "гейзера" становить близько 10 метрів. На фото струмінь води закінчується на рівні даху найближчої багатоповерхівки. Однак, що саме стало причиною прориву труби, поки що невідомо.
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У коментарях місцевих мешканці пишуть, що це далеко не перший прорив на цьому місці:
- "Ці криворукі фахівці по 2 рази на рік там намагаються ремонтувати. Навіть трава не встигає вирости".
- "Там так щороку. Річки біжать".