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Відео дня. У Харкові поліцейські затримували нещеплену вчительку прямо під час уроку

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
12 листопада, 17:53
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Жінка намагалася довести свою правоту та сперечалася з правоохоронцями
Вчительку відсторонили від роботи через вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"
Вчительку відсторонили від роботи через вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі опублікували відео, на якому у Харкові поліцейські зайшли до кабінету на шкільний урок та намагалися вивести з класу вчительку, невакциновану від коронавірусу. За словами правоохоронців, від роботи жінку відсторонив директор.

Відповідний ролик опублікував Михайло Чаплига на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі інциденту

У ролику видно, як поліція під час уроку хотіла вивести вчительку із класу. Вони повідомили, що її відсторонив від роботи директор. Жінка намагалася довести свою правоту та сперечалася з правоохоронцями.

За словами вчительки, поліцейські не мають права відстороняти її від роботи.

Потім жінка зателефонувала до поліції та заявила, що правоохоронці, які прийшли до неї, перевищують свої повноваження та зривають їй урок.

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Усунення від роботи через щеплення

Юристи прокоментували усунення від роботи невакцинованих людей певних професій.

Наприклад, адвокат Іван Ліберман повідомив, чому, на його погляд, ця норма все ж таки сумнівна з позиції закону.

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"Є такі поняття, як дух закону та буква закону. Перший говорить про те, що потрібно діяти, зважаючи на інтереси національної безпеки. Тобто з позиції духу закону вважається правильним, коли держава обмежує законні права та інтереси людей", – каже Іван Ліберман.

Він додав, що "з позиції букви закону" у нас у країні сьогодні немає закону про обов'язкову вакцинацію та санкцій за його невиконання.

"Це говорить про те, що парламентарі не хочуть і не матимуть жодної відповідальності у разі наслідків. Тому і немає такого закону в Україні. Все покладено на відомства та управління. Ті ж лише дають рекомендації, які в районах та селах сприймаються як негайні до виконання", – додав Ліберман.


Ще один адвокат, Ростислав Кравець, уточнює, що у директорів шкіл та органів місцевої влади немає повноважень усувати людей від роботи.

"Також є особи, які написали заяви про те, що вони планують зробити щеплення. Їх не мають права усувати. Усунення громадян від роботи загрожує кримінальною відповідальністю. Крім того, це обмеження прав людини за ознакою невакцинації", – повідомив Ростислав Кравець.

Усунення від роботи

Відстороненим від роботи не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. А от звільняти їх не будуть.

Повернутися на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або ж їй потрібна довідка про протипоказання до вакцинації.

Без щеплення вже сьогодні не пустять на роботу працівників таких установ:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • вишів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

Зарплата – тільки вакцинованим

В Одесі тиждень тому на одному з підприємств заявили, що не всім співробітникам виплачуватимуть заробітну плату. Гроші отримають лише ті, хто має сертифікат про вакцинацію проти COVID-19.

Працівникам одного з підприємств надіслали повідомлення з попередженням, що заробітна плата виплачуватиметься лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти COVID-19. Крім того, уточнили, що з цієї причини аванс на картки в перших числах листопада не переказуватимуть.

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