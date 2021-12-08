Загадкова смерть дворічної дитини у Харкові: ексклюзивні подробиці (відео)

Прокурори чекають на дозвіл від медиків, щоб детально допитати матір

У Харкові мати вбила свою дитину. Дворічного маленького хлопчика знайшли бездиханним. Його мати одразу після трагедії вистрибнула з вікна четвертого поверху. Жінка тяжко травмована, але вижила. І вже дала перші шокуючі свідчення! Що розповіла – дізналася кореспондент "Сьогодні" Ганна Бровко.



Непритомний хлопчик на дивані зі слідами удушення на шиї. Поряд можливе знаряддя вбивства – пояс від халата. А біля відкритого балкона – драбина. Таку картину побачили слідчі, коли увійшли до квартири 36-річної харків'янки. Допускають – жінка вбила сина та вистрибнула з вікна.

Трагедія сталася близько 4-тої ранку. Сусідів розбудили сирени швидкої допомоги та поліції. Усіх їх викликала мати. Усі, хто живе поруч, збентежені: ніколи не бачили сусідку не в настрої. Кажуть, вона спокійна, чемна і добре дбала про свого дворічного малюка.

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"Коли з дитиною гуляла, вона не дружила з мобілкою, як інші мами. Вона спокійно з нею гуляла. І в візочку спокійно", – каже сусідка.

Вона народила пізно – майже 34 роки. Дитина була бажана, носилася з нею, як пташка.

Що кажуть у мерії

У міськраді розповідають, хлопчик був здоровий, ходив до дитсадка, мав вдосталь іграшок. Мати виховувала сина сама. Жила з батьком та дідусем. Останній якраз спав у сусідній кімнаті, коли розгорталася трагедія. Наразі двері не відчиняє. Із ним працюють правоохоронці. Перші пояснення, чому вирішила покінчити з дитиною, вже надала сама мати.

"Вона сказала, що лікарі їй повідомили про тяжке захворювання, яке у неї було виявлено, і жінка вирішила вбити свою дитину. Оскільки, за її словами, ніхто не зміг би дбати, як вона, про її дитину. Ця хвороба пов'язана з імунодефіцитом", – каже речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Чи справді жінка була невиліковно хвора – з'ясовують поліцейські. Чи усвідомлювала свої дії – відповісти на це мають призначені експертизи. Сама мати – у реанімації. Їй зробили кілька операцій. Травми тяжкі, та загрози для життя немає.

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"Вона перебуває у лікарні швидкої допомоги у відділенні реанімації. Досі обстежується. Там мають місце множинні переломи. Дивляться ще наявність будь-яких захворювань, які можуть супроводжувати цю ситуацію", – каже заступник харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

У лікарні жінка під охороною. Кримінальне провадження вже порушено, підозру поки що не оголосили. Прокурори чекають на дозвіл від медиків, щоб допитати матір. За вбивство дитини за ґратами вона може пробути близько 15 років.

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