Заморозки вночі і холодно вдень. Якою буде погода у Харкові 25 жовтня

Синоптики прогнозують прохолодну, але суху погоду в Харківській області в перший день тижня

Погода в Україні до кінця робочого тижня. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові та області в понеділок, 25 жовтня, очікується суха, але прохолодна погода. Стовпчик термометра вдень підніметься до 10 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

За даними синоптиків, сьогодні в усіх районах буде однакова температура – 8-10 градусів тепла. При цьому на вулиці прогнозується мінлива хмарність і слабкий вітер – 3-8 м/с.

Вночі очікуються заморозки від 2 до 4 градусів.

Якою буде погода в Харкові 25 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Реклама

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

Читайте також: