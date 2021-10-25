Заморозки ночью и холодно днем. Какой будет погода в Харькове 25 октября

Синоптики прогнозируют прохладную, но сухую погоду в Харьковской области в первый день недели

Погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове и области в понедельник, 25 октября, ожидается сухая, но прохладная погода. Столбик термометра днем поднимется до 10 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, сегодня во всех районах будет одинаковая температура – 8-10 градусов тепла. При этом на улице прогнозируется переменная облачность и слабый ветер – 3-8 м/с.

Ночью ожидаются заморозки от 2 до 4 градусов.

Какой будет погода в Харькове 25 октября. Карта Укргидрометцентра

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню , похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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