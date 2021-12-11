Блекаут у Криму. Чому в окупованому селі люди третій рік сидять без світла

Ще 2017 року місцеві жителі домовилися з енергопостачальним підприємством "Крименерго" щодо підключення своїх будинків до енергомереж, але ті договори досі не виконані

У кримському селі ціла вулиця без світла вже третій рік. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Приятне Свідання, розташованому в окупованому Криму, ціла вулиця третій рік залишається без електрики. Місцеві жителі звинувачують кримську владу в організації блекауту.

Про це пише видання Крим.Реалії.

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Третій рік без світла

У селі Приятне Свідання на вулиці Південній люди сидять без електрики вже третій рік. Ще 2017 року місцеві жителі домовилися з енергопостачальним підприємством "Крименерго" щодо підключення своїх будинків до енергомереж, але ті договори досі не виконані.

"На всі наші листи, прохання, звернення відповідають відписками. Весь 2020 рік вони писали, що виконати зобов'язання їм не дозволяє епідеміологічна обстановка. До цього писали, що треба багато грошей, тому вони поки що не можуть нас підключити", – розповіла місцева мешканка Оксана Омельченко.

Люди звертаються до Путіна

Жителі села звернулися на "гарячу лінію" президенмта Росії Володимира Путіна. Внаслідок цього в населеному пункті встановили електроопори з лічильниками і на цьому роботи закінчилися.

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"2020 року нам пообіцяли, що все підключать до січня 2021 року. Втретє нам надійшла відповідь, що підключать до 1 червня 2021 року", – кажуть місцеві жителі.

Як люди виживають без світла?

За словами мешканки села Оксани, їй доводиться ходити в туалет з увімкненим ліхтариком на телефоні.

"Бо якщо я зайвий раз увімкну десь лампочку, у мене може відключитися інвертор, який забезпечує наш будинок електрикою від сонячної енергії. Сонячна станція, яку ми купили, забезпечує нас лише вдень, але з настанням вечора життя у нашому будинку завмирає", – розповіла Оксана.

Крім того, пенсіонерка Марина Череда також встановила сонячні батареї. Щоб освітлювати будинок та обігріватися, вона купила ще й енергогенератор. Взимку паливо для нього обходиться в 700 рублів на день, тому для покриття витрат сім'я жінки взяла два кредити.

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Що каже влада?

У приймальні "Крименерго" на запитання журналістів заявили, що всі керівники "на виїзді", і рекомендували звернутися письмово.

"У телефонному режимі жодної інформації ми не даємо. Якщо вам потрібне інтерв'ю, зробіть спочатку заявку письмово", – відповіли у відомстві.

У Міністерстві палива та енергетики "російського уряду Криму" також не змогли оперативно надати інформацію про ситуацію у Приятному Свіданні, попросивши надіслати інформаційний запит.

Варто зазначити: російська влада запевняє, що дефіцит електроенергії Криму не загрожує, оскільки його енергосистема з початком роботи Таврійської та Балаклавської ТЕС "стала профіцитною", а постачання електроенергії по енергомісту "йдуть як у Крим, так і з Криму".

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