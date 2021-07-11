Більше, ніж по всій Україні: в Криму встановили антирекорд хворих коронавірусом

За минулу добу всього було обстежено 5675 осіб / Фото: колаж "Сьогодні"
За добу, 10 липня, в окупованому Росією Криму виявили 368 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Показник більший ніж сумарний по всій Україні – в країні підтвердили 290 хворих, в тому числі 23 дітей і 7 медпрацівників.
Про це повідомив російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов.
За словами Аксенова, з 368 нових випадків – 286 виявили при зверненні за медичною допомогою, а 73 – серед тих, хто контактував з хворими, яких виявили раніше.
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За минулу добу всього було обстежено 5675 осіб. Крім того, в Криму, за даними окупантів, одужали від коронавірусу 45 370 осіб.
Відзначимо, що дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Крім того, правозахисники вважають, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.
Раніше ми повідомляли, що, за підрахунками Рахункової палати, Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення 7,9 мільярда гривень. Велика частина грошей пішла на закупівлю вакцин.
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