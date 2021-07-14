"Та твій Крим, твій!" – Парфьонов знову неправильно відповів на запитання про окупований півострів

Парфьонова обурило запитання про Крим / Фото: колаж "Сьогодні"

Російського журналіста Леоніда Парфьонова, судячи з усього, зачепило за живе запитання про приналежність окупованого Росією Криму, поставлене йому днями в інтерв'ю українським телеведучим Євгеном Кисельовим. Він навіть записав відео, в якому обурюється, що в Україні це запитання ставлять на кожному кроці, і грубо звернувся до колишнього російського колеги.

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Так, насамперед Парфьонов поскаржився, що запитання "чий Крим?" йому ставили у Києві "разів десять".

"Це там така перевірка на вшивість, головне запитання. І давати потрібно тільки їхню ж відповідь, більше нічого іншого не влаштує, ніякі слова", – обурений він.





Російський журналіст також згадав якихось "київських патріотичних пропагандистів", які, судячи з його слів, вимагали від нього чіткої відповіді на запитання про Крим, дати яке йому не під силу.

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"Мало того, що ти не ходиш у Москві з хештегом "Кримнаш", ти повинен київським патріотичним пропагандистам пред'явити хештег "Кримваш", – ображається Парфьонов.

Але найбільше його обурило запитання "чий Крим?" із вуст Євгена Кисельова.

"Таких запитань не ставлять навіть на кордоні, у київському аеропорту в "Борисполі", коли впускають у країну. Але росіянин у ролі українського журналіста – він суворіший і пильніший за Службу безпеки України!" – саркастично вигукує Парфьонов.

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Потім він, мабуть, все-таки зважився відповісти на запитання "чий Крим?" і "подарував" його Кисельову, не забувши пригадати йому, як він багато років тому, ще до російської окупації, грав там у теніс із тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

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"Та твій Крим, Женя Кисельов, твій! Ти ж грав із Януковичем там у теніс", – підкреслив Парфьонов.

Нагадаємо, російський журналіст Леонід Парфьонов у інтерв'ю українському телеведучому Євгену Кисельову під час свого нещодавнього приїзду до Києва відмовився відповідати на запитання "Чий Крим?".

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