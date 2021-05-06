Ще один обман Кремля. Як європейські насоси виявилися в Криму? (Відео)

Росія намагається забезпечити тимчасово окупований Крим водою за допомогою європейського обладнання, яке потрапило на півострів в обхід санкцій ЄС

Росія доставила до тимчасово окупованого Криму водяні насоси, виготовлені в Данії. З їх допомогою окупанти хочуть добувати прісну воду з артезіанських свердловин. Виробникові тепер загрожують великі штрафи через санкції ЄС.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Валерія Забірко, ситуація з водними запасами в Криму як і раніше критична. Окупанти вирішили добувати прісну воду з-під Азовського моря. Більш того, вже почали бурити свердловини.

Відео: Сьогодні

Однак геологи одноголосно заявляють – ці спроби марні. Прісна вода в невеликій кількості є, але вимагає дорогої обробки.

Видобуток, прокладка труб, транспортування, додаткове опріснення і очищення зробить воду для кримчан за вартістю золота. До того ж буріння свердловин може призвести до проблем з навколишнім середовищем в акваторії Азовського моря.

"Ми стежимо за цими всіма спробами. Тримаємо руку на пульсі. В українських правоохоронних органах вже є відповідні кримінальні провадження щодо шкоди, заподіяної акваторіям Азовського і Чорного морів", – сказав постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

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Крім того, виявилося, що на Бештерек-Зуйському водозаборі нові насоси не російські, як заявляли окупанти, а датські – компанія "Грундфос", а двигуни для цих насосів – всесвітньо відомої фірми "Сіменс".

Зазначимо, через санкції Заходу європейський бізнес не має права постачати обладнання в окупований Крим. В "Грундфос" підтвердили, що обладнання дійсно їх. Кажуть, продавали його в Москву, а не в Крим, про плани росіян не знали.

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"Якщо в процесі продажу у нас з'являються підозри про можливе порушення санкцій, ми вимагаємо назвати кінцевого споживача. Наше внутрішнє розслідування не виявило ніяких транзакцій або кореспонденції, яка вказувала б на недотримання наших внутрішніх правил", – констатував у коментарі DW віце-президент холдингу Grundfos Петер Тріллінгсгаард.

За порушення санкцій, а фактично обман Москви, європейським компаніям загрожує адміністративний штраф. Його розмір залежить від суми договору поставки, і вона може бути чималою. Але і це не найгірше, каже німецький юрист Томас Гайдеман.

"Це репетиційний збиток. Якщо є докір, що "Сіменс" або "Грундфос" порушують санкції, це може вплинути на їх бізнес в міжнародному обороті. І ось цей збиток набагато вище, ніж будь-який адміністративний штраф", – зазначив Томас.

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Тим часом жителі окупованого Сімферополя досі отримують воду по годинах. І тільки холодну. Гарячу через дефіцит місцевим навіть не обіцяють.

Раніше ми повідомляли, що на півдні Криму не вистачить води на курортний сезон.

Також нагадаємо, у водосховищах Криму залишилося чверть дооккупаціонного обсягу води.