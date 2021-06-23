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РФ загрожувала і намагалася змусити змінити курс – свідок з британського есмінця

23 червня 2021 20:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Пасажир судна Британії розповів, що сталося, коли есмінець проходив від Одеси до Грузії

Коли британський есмінець Defender перебував у водах Чорного моря, до корабля впритул наближалося російське судно. Екіпажу погрожували: якщо вони не змінять курс, по них відкриють вогонь.

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Про це розповів кореспондент BBC, у той момент він був на борту судна.

Він зазначив, що за Defender стежили російські літаки і військові кораблі, які наближалися до есмінця на небезпечну відстань.

Курс британського корабля вибрали заздалегідь і усвідомлено. Як і писали раніше, це був міжнародно визнаний маршрут. Коли судно проходило від Одеси до Грузії, його супроводжували два російські кораблі.

Все це журналіст розповідав по радіо, там було чути погрози росіян, що будуть стріляти, якщо ті не змінять маршрут. Також було чути вибухи, які екіпажем вважалися поза зоною досяжності.

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Також у записі можна почути звук літака, який пролітає повз (22 секунда на записі). Після цього журналіст заявив: "Ось ще один російський винищувач, який переслідує есмінець".

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Усього, за словами свідка, за рухом корабля біля окупованого Криму спостерігало понад 20 російських літаків і два кораблі.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав найважливіше про "перестрілку" між російськими та британськими силами біля окупованого Криму.

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