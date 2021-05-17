У Криму молодь піднялася на Чатир-Даг в пам'ять про депортованих кримських татар (відео)

Традиційне сходження на гору в пам'ять про репресованих предків кримські татари здійснюють щорічно останні 15 років

/ Фото: Крим.Реалії

У Криму кримськотатарська молодь піднялася на гору Чатир-Даг напередодні дня депортації кримських татар у пам'ять про жертв геноциду.

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Про це повідомив з місця подій кореспондент "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

У традиційному сходженні на гору взяли участь понад півтисячі людей, які несли національні прапори кримських татар і символіку. Сходження на гірський масив зайняло чотири години.

На вершині Чатир-Дага учасники сходження провели колективну молитву, якою вшанували пам'ять предків, які загинули під час висилки і в місцях депортації.

Традиційне сходження на гору кримські татари здійснюють щорічно останні 15 років.

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Нагадаємо, окупаційна "влада" Криму в День пам'яті і примирення 8 травня в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні провела заходи в дитячому мілітарі-центрі "Артек".

Ми також писали, що, за відомостями США, Росія продовжує перекидати важке озброєння в окупований Крим, незважаючи на те що заявляє, що відвела війська від кордону з Україною.