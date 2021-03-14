В окупованому Криму зникають озера: фото

В окупованому Росією Криму ситуація з водними ресурсами продовжує погіршуватися. Зокрема, озеро Бугаз в околиці Судака сильно обміліло і тепер на межі зникнення.
Про це повідомив кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров, який відвідав Бугаз 13 березня, передає "Крим.Реалії".
За словами правозахисника, озеро стабільно втрачає свій рівень і незабаром може повністю висохнути.
"Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро", – сказав він.
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Як зазначив правозахисник, така ситуація спостерігається не тільки на озері Бугаз, а й на багатьох інших водоймах Криму.
За інформацією краєзнавців, озеро живлять три підземних прісних джерела, також поповнюють запаси дощові й талі води. Тому вода тут, на відміну від більшості прибережних солоних озер у Криму, придатна для споживання.
Раніше повідомляли, що окупанти в Криму вбили перлину природи заради водопостачання Севастополя.
На початку лютого-2021 вже і Сімферопольське водосховище майже повністю вичерпалося.
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