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В окупованому Криму зникають озера: фото

14 березня, 17:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод

В окупованому Росією Криму ситуація з водними ресурсами продовжує погіршуватися. Зокрема, озеро Бугаз в околиці Судака сильно обміліло і тепер на межі зникнення.

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Про це повідомив кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров, який відвідав Бугаз 13 березня, передає "Крим.Реалії".

За словами правозахисника, озеро стабільно втрачає свій рівень і незабаром може повністю висохнути.

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"Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро", – сказав він.

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Як зазначив правозахисник, така ситуація спостерігається не тільки на озері Бугаз, а й на багатьох інших водоймах Криму.

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За інформацією краєзнавців, озеро живлять три підземних прісних джерела, також поповнюють запаси дощові й талі води. Тому вода тут, на відміну від більшості прибережних солоних озер у Криму, придатна для споживання.

Раніше повідомляли, що окупанти в Криму вбили перлину природи заради водопостачання Севастополя.

На початку лютого-2021 вже і Сімферопольське водосховище майже повністю вичерпалося.

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