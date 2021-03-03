У Росії проукраїнському активісту з Криму дали 5 років колонії

Російський суд засудив проукраїнського політв'язня й активіста з Криму Олега Приходька до п'яти років позбавлення волі, визнавши його винним у сфальсифікованій справі про тероризм.

Реклама

Як повідомляють Ґрати, відповідне рішення 3 березня прийняла суддівська колегія Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону.

У вироку йдеться, що 62-річний Приходько проведе рік у в'язниці і чотири роки в колонії суворого режиму. Крім того, він має заплатити 100 тис. рублів штрафу (37,6 тис. гривень).

Кримчанина звинувачували в підготовці теракту (ч. 1 ст. 205 КК РФ), а також виготовленні та зберіганні вибухових речовин (ст. 222.1 і 223.1 КК РФ), але покарання за останньою статтею з нього зняли у зв'язку із закінченням терміну давності.

Реклама Олег Приходько. Фото: Крим SOS

В тренді Читала реп та співала рок-пісні. На Харківщині зацькували вчительку за креативний підхід

Нагадаємо, жителя села Оріхове в Сакському районі окупованого півострова Олега Приходька було затримано співробітниками ФСБ 9 жовтня – нібито за підготовку вибуху в міськадміністрації Сак.

А на початку лютого 2020 року йому пред'явили й інше звинувачення – в підготовці підпалу будівлі генконсульства РФ у Львові.

Свою провину Приходько заперечував і стверджував, що тротилову шашку-200, запал від гранати РГД-2 і вражаючі елементи (нарізані електроди для зварювання) йому підкинули співробітники ФСБ під час обшуку в гаражі, щоб таким чином покарати за його проукраїнську позицію.

А за даними українського омбудсмена Людмили Денысової, в СІЗО у чоловіка загострився стан здоров'я – у нього хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи і глибоке стійке двостороннє порушення слуху і зору.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама