97% ураження легень матері: у Львові врятували немовля, що народилося з коронавірусом (відео)

У Львові лікарі виходили дівчинку, яка народилася не тільки з коронавірусом, а й передчасно. Маленька Даша з'явилася на світ два місяці тому і важила трохи більше кілограма.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Дівчинка заразилася коронавірусом у лоні матері, легені якої були вражені на 97%. Медики терміново "кесарили" жінку на 28-му тижні вагітності, тому що боялися втратити і її, і немовля. Маму виписали додому на початку січня. Те, що вона вилікувалась, навіть лікарі назвали дивом.

Відео: Сьогодні

Героїчно здолала інфекцію і маленька Даша, яка стала шостою дитиною у родині священика. Крихітка, яка важить вже майже 3 кілограми, вже поїхала додому. До слова, якби не коронавірус – малюк міг би ще й не народитися.

"Я таких дітей ще не бачила. Я не могла повірити, що вона моя. Головка вміщалася в долоньку. Вона була дуже малесенька. Кажуть, що є ще менші, але у мене п'яту, як я народила – вона 4,7 кг важила, тому мені ця дитинка була просто як лялечка", – сказала мати Катерина Терлецька.

Завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської обласної клінічної лікарні Зоряна Салабай каже, що навіть у терміні 36 тижнів її виписка є абсолютно безпечною.

"Вона прогресує у вазі. Вона має хороші реакції. Так, вона потребує спефічного спостереження фахівців вузьких – невропатолога, окуліста. Але вже перебування в умовах стаціонару, як правило, у таких випадках не потрібне", – зазначила вона.

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Нагадаємо, раніше у Львові врятували породіллю, госпіталізовану з тотальним ураженням легень.

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