"Аквадискотека" по-рівненськи: напівголий чоловік викупався у міському фонтані (відео)

У Рівному очевидці зняли чоловіка, який у шортах купався у міському фонтані – відео розсмішило користувачів Мережі

У Рівному чоловік вирішив першим відкрити сезон купання, але не в морі або річці, а в міському фонтані. Він заліз у воду в центрі міста.

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Відповідне відео опублікували в місцевому пабліці rivne_1283.

На записі видно, як роздягнений до пояса чоловік пірнав у фонтані. Вода була чоловікові трохи вище колін, так що добре поплавати йому не вдалося.

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Зазначимо, користувачі соцмереж поставилися до поведінки місцевого жителя з гумором. Деякі жартували: "Море, на якому я буду купатися у цьому році", "Напевно, йому воду вдома відключили", "Аквадискотека".

Нагадаємо, раніше в Києві на Контрактовій площі у фонтан додали миючий засіб. Влаштували "пінну вечірку" невідомі хулігани.