Автокрадії активізувалися: тепер вони полюють на фари (відео)

Тепер автокрадії полюють на фари. Лише у Рівному з початку року зафіксували 15 таких випадків. Чому правоохоронці досі не затримали крадіїв та які автівки у зоні ризику, дізнався кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.

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У темряві невідомий підійшов до автівки та кілька секунд порався біля капоту. Разом з поплічником вони виймали фари з іномарки. Орудували так, що не спрацьовує навіть сигналізація.

Щоб зняти одну фару з елітного авто достатньо 15-20 секунд. Злодії добре знають, куди натиснути, щоб вийняти ліхтарі без жодних інструментів. Крадуть навіть серед білого дня. Під прицілом – елітні позашляховики. Про серію таких крадіжок гуде все місто. Автовласники налякані.

Між собою жертви злодіїв давно обговорюють, що фари знімають профі. Припускають, що це можуть бути колишні працівники СТО. Потім, радше за все, продають їх в інтернеті.

"Одна фара може коштувати в межах 2,5 тисячі євро. Попит є і люди намагаються на цьому заробити гроші. Можна втратити фари в Рівному, а купити свої ж фари десь в інтернет ресурсі", – каже директор СТО Євген Чорногорський.

Вже 15 епізодів зафіксували правоохоронці Рівного. Та зловмисників упіймати поки не вдалося.

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Поки крадіїв фар не затримали – правоохоронці наполегливо рекомендують не кидати автівки там, де немає охорони.

Відео: Сьогодні

Раніше ми писали, що викрадачі автомобілів в Україні найчастіше крадуть машини японських і корейських марок. Рідше об'єктами інтересу злочинців стають європейські та американські бренди.

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