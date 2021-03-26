Без світла, води і газу. "Соціальне житло" шокувало сироту на Волині

Обшарпана халупа без світла, води, газу та каналізації – таке "соціальне житло" отримала українська сирота Наріне Мнацаканян в селі Голоби на Волині.

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Як повідомляє журналіст новин "Сьогодні" Таїсія Брощак, мати Наріне померла, а її батька позбавили батьківських прав.

Наріне виповнилося 18, і за законом держава повинна знайти їй житло, але це місце – домівкою не назвеш.

Відео: Сьогодні

"Цієї п'ятниці я вперше побачила, що тут робиться. У мене був шок. Це соціальне житло потім буде даватися ще комусь, і вони мають жити тут так само", – скаржиться Наріне.

Гори непотребу, які сюди знесли бездомні, Наріне та її чоловік виносять у двір. Вони чекають на дитину і тому намагаються хоч якось прикрасити будинок.

"Порозчищали трохи стіни, далі буде стеля, там балка поміняється обов’язково. Бо воно все буде далі гнити", – ділиться планами дівчина.

Наріне добре знайома всім сусідам – вони допомагають їй хто чим може: одягом, посудом, зрізати дерева, почистити територію і дають воду.

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Надати дівчині інше житло в сільраді не можуть, тому що його просто немає.

"Ми поставили Наріне на квартирний облік, але квартири в нас не будуються і не роздаються в Голобській громаді. А саме соціальне – щоб вона мала прихисток, скажем так – було надано їй у термін на 1 рік", – пояснює заступниця Голобського селищного голови Наталія Борисюк.

Місцева влада обіцяє допомогти з ремонтом – в покинутій хатинці вже провели електрику і скоро почнуть будувати пічку.

Але, як пояснюють юристи, все це мали зробити до того, як поселити там сироту.

"Це житло не придатне для проживання не відповідно до будівельних, технічних, чи санітарно-гігієнічних, а відповідно до стандартів проживання", – говорить керівниця Волинського регіонального центру юридичної допомоги Наталія Смолярчук.

Але подітися Наріне нікуди: вона чекає на ремонт і сама лагодить що може. Вона сподівається, що сільрада виконає обіцянку, і її дитина житиме в гідних умовах.

Нагадаємо, що з 1 січня цього року Кабмін збільшив розмір соціальної стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються.

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Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким діти-сироти зможуть жити в прийомних сім'ях після повноліття.

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