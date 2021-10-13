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Лікарні відмовилися приймати іноземця: на Буковині громадянин Італії помер у "швидкій"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
13 жовтня, 16:22
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У чоловіка було ускладнення хронічної хвороби, що не пов'язане з COVID-19
72-річний італієць помер в машині швидкої допомоги / Колаж "Сьогодні"
72-річний італієць помер в машині швидкої допомоги / Колаж "Сьогодні"

У Чернівецькій області в машині швидкої допомоги помер італієць. У реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької обласної лікарні його не змогли прийняти.

Про це пише сайт Укрінформ.

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Для хворих без COVID-19 місць немає

Італійцю було 72 роки. Він викликав швидку вранці через ускладнення хронічного захворювання, яке не пов'язане з COVID-19. У Сторожинецької районної лікарні відмовилися прийняти хворого.

"Медики пояснили, що у них зараз немає вільних місць в реанімації для пацієнтів без коронавируса", – сказав директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

Після цього машина швидкої допомоги попрямувала в Чернівецьку обласну клінічну лікарню, проте місця в реанімації там також були відсутні.

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"Далі наші медики поїхали в лікарню швидкої медичної допомоги у Чернівцях. По дорозі туди пацієнт помер в машині швидкої допомоги", – додав директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Позиція чиновників

Кореспондент Укрінформу намагався дізнатися у директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олега Чорного, чому пацієнта у важкому стані відмовилися приймати в лікарнях. Пославшись на зайнятість, він попросив передзвонити пізніше.

Заповнені лікарні

В Україні продовжує зростати кількість хворих коронавірусів . За заполненностью ковідних відділень лідирує Донецька область.

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Станом на 12 жовтня, в Україні зайнято 57,4% місць в ковідних відділеннях. Там лежать понад 54 тисяч людина.

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