Ставатиме все холодніше: Яка погода у Львові 24 жовтня

24 жовтня у Львові стовпчики термометрів опустяться, ставатиме все холодніше.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до 3 градусів морозу. Незважаючи на прохолодну погоду, опадів в області не прогнозують. Однак синоптики попереджають про пориви штормового вітру 24 жовтня.
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У неділю, 24 жовтня, в області теж буде хмарно з проясненнями. Протягом доби опадів не очікують.
Вітер – північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів в секунду. Температура вночі становитиме 2 – 4 градуси тепла, а вдень – 4 – 6 градусів вище нуля.
"Погодні гойдалки" в Україні
На цьому тижні в Україні Температура повітря спочатку підніметься до 18 градусів тепла, але потім впаде до +8 градусів. З середи, 20 жовтня, а також 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Уже в неділю, 24 жовтня, почнеться істотне похолодання.
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