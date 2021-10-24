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Ціни на житло у Львові: квартири на вторинному ринку подорожчали – вартість

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 жовтня, 07:00
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Були проаналізовані 5 660 виставлених на продаж квартир
Фахівці проаналізували ринок
Фахівці проаналізували ринок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові ціни на житло вторинного ринку збільшилася в середньому на 2,5%. З 1080 до 1107 доларів за квадратний метр.

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України спільно з геоінформаційним порталом "Увекон".

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Ціни на житло

  • 1-кімнатні квартири подорожчали на 5,3% (з 1101 дол/м2 до 1159 дол/м2),
  • 2-кімнатні – на 2,2% (з 1089 дол/м2 до 1114 дол/м2),
  • ціни на 3-кімнатні квартири зросли на 0,6% (з 1 044 дол/м2 до 1050 дол/м2),
  • вартість 4-кімнатних квартир збільшилася на 0,4% (з тисячі шістьдесят-п'ять дол/м2 до 1069 дол/м2).

Були проаналізовані 5 660 виставлених на продаж квартир – загальна площа 385 083 м2.

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Які приватні будинки в Україні різко подорожчали

За останні три місяці вартість приватних будинків в передмісті Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Львова зросла на 3-5%. Найбільше подорожчання спостерігалося в сегменті будинків площею до 150 м2, розташованих на відстані до 20 км від міста.

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"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання їх вартості. На цей момент попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", – розповів президент АСНУ Юрій Піта.

За його словами, з другої половини 2021 року помітна ще одна важлива тенденція: попит на приватні будинки поступово скорочується. Так, з липня по вересень кількість потенційних покупців зменшилася на 10%.

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