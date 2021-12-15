Кольорова та з метеоритним "дощем": в Ужгороді встановлюють головну ялинку (фото)

Також на площі Петефі запрацює новорічний ярмарок

В Ужгороді готуються до новорічних свят. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ужгороді почали встановлювати головну ялинку міста. 18-метрова красуня стоятиме на площі Петефі.

Про це повідомляє Суспільне.

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Якою буде ялинка в Ужгороді?

Цього року ялинка буде штучною. Її висота – 18 метрів.

"На встановлення ялинки, як було домовлено, піде два дні. Сьогодні (15 грудня) буде встановлений основний стовбур, а також закріплений блоками для того, щоб вона була стійка. Завтра будуть гілки встановлювати", – розповів заступник директора КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Дмитро Свирид.

Основні кольори ялинки – кульки золотого, срібного та білого кольорів. Також днями заплановано ілюмінацію. Влада додатково закупила гірлянду метеоритний дощ.

Коли відкриють головну ялинку міста?

Офіційне відкриття головної ялинки відбудеться у суботу, 18 грудня о 18.00. Також на площі Петефі запрацює новорічний ярмарок.

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В Ужгороді встановлюють головну ялинку. Фото: Суспільне

В Ужгороді незабаром відкриють головну ялинку. Фото: Суспільне

В Ужгороді запрацює ярмарок. Фото: Суспільне

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Ялинку у Києві засвітять не на Миколая

Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00 за день до свята Миколая.