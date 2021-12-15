Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Кольорова та з метеоритним "дощем": в Ужгороді встановлюють головну ялинку (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 15:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Також на площі Петефі запрацює новорічний ярмарок
В Ужгороді готуються до новорічних свят. Фото: колаж "Сьогодні"
В Ужгороді готуються до новорічних свят. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ужгороді почали встановлювати головну ялинку міста. 18-метрова красуня стоятиме на площі Петефі.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама

Якою буде ялинка в Ужгороді?

Цього року ялинка буде штучною. Її висота – 18 метрів.

"На встановлення ялинки, як було домовлено, піде два дні. Сьогодні (15 грудня) буде встановлений основний стовбур, а також закріплений блоками для того, щоб вона була стійка. Завтра будуть гілки встановлювати", – розповів заступник директора КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Дмитро Свирид.

Основні кольори ялинки – кульки золотого, срібного та білого кольорів. Також днями заплановано ілюмінацію. Влада додатково закупила гірлянду метеоритний дощ.

Коли відкриють головну ялинку міста?

Офіційне відкриття головної ялинки відбудеться у суботу, 18 грудня о 18.00. Також на площі Петефі запрацює новорічний ярмарок.

Реклама

В Ужгороді встановлюють головну ялинку. Фото: Суспільне
В Ужгороді встановлюють головну ялинку. Фото: Суспільне

В Ужгороді незабаром відкриють головну ялинку. Фото: Суспільне
В Ужгороді незабаром відкриють головну ялинку. Фото: Суспільне

В Ужгороді запрацює ярмарок. Фото: Суспільне
В Ужгороді запрацює ярмарок. Фото: Суспільне

Реклама

Ялинку у Києві засвітять не на Миколая

Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00 за день до свята Миколая.

"Ми не знаємо причин перенесення дати. Робимо все, щоб новорічне містечко було готове до 18 грудня. Святкове засвічення ялинки відбудеться цього дня, тоді ж відкриється все новорічне містечко на Софійській площі", – повідомили нам організатори.

Ялинку вже прикрасили

Кореспондент "Сьогодні" спостерігав, як прикрашають головне новорічне дерево країни. Цього року там мають прикріпити на гілках 20 тисяч "золотих" та червоних іграшок.

Також на головну ялинку країни підняли її головну прикрасу – різдвяну зірку.

Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Наші автори
Юлія Ляхова Курс долара пішов на різкий розворот: що тепер буде із валютою в Україні Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Богдан Приходько Референдум Зеленського щодо Донбасу: про що запитають українців і що буде далі Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Анна Ткаченко Гогілашвілі "зловив зірку". Чим закінчиться витівка ставленика Зеленського для Банкової та України Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Дивитися всіх авторів
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
Спортивний таблоїд
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
18 груд.
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Комаровський в темі
Як навчити дитину чистити зуби?
Запитай у лікаря
Опитування
Опитування
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Опитування "Рейтинг", 6-8 грудня
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Короновірус за місяць

350 116

захворіло за місяць в Україні

-42%

Вакцинація
Станом на 14 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
12 640 221
Люди, які отримали мінімум одну дозу
14 221 536
Всього введених доз 26 861 757
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,35
19,29
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.53

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти