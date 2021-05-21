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Дорожче ніж в Києві: у Львові несподівано підвищили тарифи на проїзд у міському транспорті

21 травня, 18:17

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Тепер проїзд у всіх видах транспорту коштує 10 гривень, а це дорожче ніж в інших великих українських містах

Проїзд у Львові тепер коштує 10 гривень

Проїзд у Львові тепер коштує 10 гривень / Фото: Getty Images

У п'ятницю, 21 травня, у Львові підвищили тариф на проїзд у всіх видах громадського транспорту до 10 гривень за одну поїздку, але є винятки.

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Про це повідомляє прес-служба міськради.

У Львові зробили ціну на проїзд гнучкою – квиток коштуватиме 10 грн – якщо купувати його у водія, 9 грн – при покупці в спецточках продажу і 8,5 грн – при покупці онлайн.

У той же час, ціну на проїзні не підвищували – він коштує 150 грн або 80 грн – для пільгових категорій.

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"Станом на даний час економічно обгрунтований тариф на проїзд в електротранспорті становить 12,4 грн, а в автобусах – 14,6 грн. Але зараз ми вносимо пропозицію на розгляд виконкому, щоб тариф становив 10 грн, беручи до уваги результати громадських слухань та можливості наших жителів", – сказала заступник мера Львова Ірина Маруняк під час виступу на засіданні виконкому.

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Нагадаємо, що в лютому 2019 року у Львові встановили тариф на проїзд в автобусах в розмірі 7 гривень. А на проїзд в електротранспорті – в січні 2020 року. З тих пір тариф не підвищували.

Раніше ми повідомляли, що в Києві подорожчає проїзд в громадському транспорті та метро. Як повідомляє кореспондент "Сегодня", зараз питання нових тарифів обговорюється з експертами та депутатами Київради.

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