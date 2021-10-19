Дощі відступили, а тепло прийшло: синоптики потішили погодою у Львові 20 жовтня

Температура повітря вдень підніметься максимум до 17 градусів тепла

Погода у Львові радує. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 20 жовтня, у Львові прогнозують теплу погоду. Опадів не передбачається, а температура повітря вдень підніметься максимум до 17 градусів тепла.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Реклама

Погода на 20 жовтня

У середу у Львові синоптики обіцяють теплу, сонячну погоду. Опадів не буде. Температура повітря вночі складе 4-6 градусів тепла, а вдень підніметься до 15-17 градусів.

Також синоптики прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Реклама

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Реклама

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

Раніше ми писали: