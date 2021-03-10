ДТП з автобусом у Польщі: у Тернополі повідомили про загиблого земляка

У ДТП у Польщі, яка сталася вночі проти 6 березня з автобусом, який їхав з Познані в Херсон, загинув чоловік з Тернополя.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"В аварії пасажирського автобуса поблизу польського міста Кашице загинув молодий чоловік з Тернополя. Щиро співчуваємо сім’ї нашого загиблого земляка та родинам, чиї близькі травмувалися у цій аварії", – написав він.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в медустановах двох польських міст відмовлялися лікувати постраждалих в аварії українців.

Як повідомляли новини "Сьогодні", вночі проти 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП. Автобус, який прямував з польської Познані в Херсон, з невідомих причин врізався в енергопоглинальний бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події були виявлені тіла п'ятьох загиблих, 39 осіб отримали поранення. Читайте всі подробиці ДТП у Польщі.

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Всі подробиці в спецтемі Аварія автобуса з українцями в Польщі

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