Фото дня. У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок

В українських Карпатах випав сніг – з'явилися фото

Карпати засипало снігом / Фото: Колаж: Сьогодні

На горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах вранці 10 листопада сфотографували справжній зимовий світанок. Гори вкриті снігом, а над ними – жодної хмари.

Фото опублікував Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

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У публікації зазначили, що вранці у горах була мінусова температура.

Гори вкриті снігом. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

"Станом на 07:30 10.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер північно-західний 1-2 м/с, ясно", – йдеться у повідомленні.

Україні час готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.