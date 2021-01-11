"Газові" протести тривають. На Буковині проходять одразу три мітинги (фото)

У Чернівецькій області акції протесту проти високої ціни на газ проходять відразу в трьох населених пунктах.

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Про це повідомила пресслужба поліції у Чернівецькій області.

Так, люди вийшли на мітинги біля Чернівецької міської ради, поблизу стаціонарного посту в селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району.

За даними копів, протестують близько 170 людей. Вони вимагають скасування підвищених тарифів на поставку і споживання газу. На місці також працюють поліцейські, вони стежать за порядком.

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Вранці в селі Атаки люди погрожували повністю перекрити дорогу біля мосту через Дністер, який з'єднує Чернівецьку область з Хмельницькою та Тернопільською. Однак зараз там проїзд вільний.

Нагадаємо, 10 січня у декількох українських містах люди вийшли на акції протесту, вони вимагали перегляду комунальних тарифів.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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