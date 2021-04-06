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Хотів передати гостинці синові-солдату: під Рівним чоловікові відрізало ноги військовим ешелоном

6 квітня, 03:50

Юлія Безпечна , Володимир Миколайчук

Павло досі на межі життя і смерті

Поблизу Рівного 46-річному чоловіку відрізало ноги потягом, коли він намагався наздогнати останній вагон, щоб передати речі сину-армійцю – на пероні досі калюжі крові.

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Врятувати життя чоловікові вдалося завдяки патрульним, які проїжджали повз, повідомляють новини "Сьогодні".

Павло наздоганяв військовий ешелон, щоб передачі речі сину-армійцю, однак перечепився і впав прямісінько на колію. Його дружина, яка була з ним на вокзалі спочатку вирішила, що він загинув. Однак, побачивши, як чоловік намагається підвестися, кинулася зупиняти авто поліцейських.

Відео: Сьогодні

Уже за хвилину інспектор Дмитро з напарником надавали допомогу постраждалому. Стали у пригоді джгути, які інспектор мав на ремені при собі. Ними і перетягнув обрізані колесами потяга кінцівки, щоб спинити кровотечу.

"У стані шоку був чоловік. Не кричав, що болить. Лежав і питав, чи є ноги, чи немає", – каже поліцейський Дмитро Сощук.

Медики впевнені – якби не поліцейські, травмований міг би померти від втрати крові.

"Дві бригади травматологів робили одночасно операції на кінцівках. Ноги не врятували, механізм пошкодження не обумовалює механізму пришивання їх назад", – розповів анестезіолог Рівненської обласної лікарні.

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У Павла з Валентиною троє дітей. Нещодавно із зони ООС повернувся чоловік однієї з доньок, та одразу ж призвали сина. Хотіли хоча б на мить його побачити та передати трохи особистих речей і домашньої їжі. Дружина постраждалого розповіла, що чоловік пішов на ризик, бо потяг із сином, який їхав на Донбас, не мав зупинятися.

"Він мав передачу положити на танк. Не вийшло..." – плаче Валентина Вусик.

Павло досі непритомний, на межі життя і смерті. Рідні збирають кошти на тривале та дороговартісне лікування.

Нагадаємо, у Вінниці на нерегульованому залізничному переїзді 7 березня дизельний потяг врізався в легковий автомобіль ВАЗ-2106.

Ми також писали, що в Дарницькому районі Києва на залізничному переїзді товарний потяг протаранив легковий автомобіль, внаслідок чого загинув чоловік.

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