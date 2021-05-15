"Кому потрібна корова": на Львівщині суд оштрафував директора школи за буллінг над учнями (відео)

У Львівській області суд виніс вирок директору ліцею №2 в Соснівці за буллінг над учнями. Педагог називала дітей "бомжами" і "худобою". Вона радила учням звернутися в психіатричну лікарню.

Реклама

Про це повідомляє ТСН.

Все почалося з того, що в якийсь момент діти почали щоранку придумувати причини, щоб не йти в школу. Батьки не розуміли в чому справа, поки їм не показали запис розмови з директором.

"Який дурень тебе заміж візьме? Кому потрібна корова?", "Дивись, відростила собі друге підборіддя", "На що ти схожа? Ти ходяча булочка, плетінка", "Твій вид свідчить про те, що мала нас всіх в дупі, і себе перш за все", "Я не уявляю собі хлопця, який би звернув увагу на таке", – каже педагог.

Коли у відділі освіти дізналися про інцидент, почали в школі внутрішнє розслідування. Але вони не виявили буллінг, лише порушення педагогічної етики.

Реклама

"Там немає такого, щоб звільнити людину з роботи, на звільнення це не тягне. Але у цього керівника строк контракту закінчується 30 червня", – сказав керівник відділу Червоноградського відділу освіти Ігор Гомонко.

А в опікунській раді школи кажуть, це не систематичне приниження, а виховання учнів і вони підтримують директора.

"З батьками, які в опікунській раді, ми прийшли до одного єдиного висновку – зовнішній вигляд дітей є неналежним", – сказала керівник опікунської ради Сосновської школи Юлія Осадчук.

Тоді батьки вирішили звернутися до суду. Вони кажуть, що директор принижує багатьох учнів, але вони мовчать.

"Мене директор називала королевою бомжів. Директор сказала, що мене треба відвезти в психушку", – розповіла в суді 7-класниця Маргарита.

Реклама

Проти педагога свідчать ще троє школярок, вони, також, розповіли в суді про образи.

"Міс смітник, міс секонд-хенд. Штани, було сказано, що як презервативи. Що була дитина дитиною, а виросла дура дурепою", – каже школярка Юлія.

У свою чергу директор Сосновської школи №14 Наталія Щербань заявила, що зауваження були слушні і стосувалися тільки зовнішнього вигляду, а образити дітей, вона нібито не хотіла.

"75%, а то і 80% це просто дитячі фантазії. Там просто такі слова, які я ніколи в житті не вживаю. Я філолог", – сказала директор.

Суд визнав педагога винною в буллінгу стосовно дітей. Директор повинна заплатити майже півтори тисячі гривень штрафу.

Реклама

Вона вже заявила, що не вважає себе винною і буде подавати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії буллінгу (цькування)" (№ 8584).

Так, з січня 2019 року за цькування і будь-яке насильство в навчальних закладах передбачена відповідальність.