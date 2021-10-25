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Львів опинився за крок від "червоної зони"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 11:19
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Статистика коронавірусу в місті дуже погіршилася
Міста України поступово переходять у "червону зону". Фото: колаж "Сьогодні"
Міста України поступово переходять у "червону зону". Фото: колаж "Сьогодні"

Львів плавно наближається до "червоної зони" карантину. Статистика коронавірусу в місті дуже погіршилася.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає пресслужба Львівської міської ради.

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Львів вже скоро може перейти в "червону зону"

Садовий заявив, що Львів плавно входить у "червону зону" і з цим нічого не поробиш. За його словами, якщо подивитися останні дані, то в міські лікарні надійшло 56 нових хворих.

"І тільки 6 пацієнтів було виписано. 19 осіб померли. Це дуже сумна статистика і то при тому, що були вихідні. Як правило, в робочі дні більше пацієнтів поступає до медзакладів", – повідомив мер.

"Ми будемо в "червоній зоні"

Садовий вважає, що Львів буде в "червоній зоні" і діятимуть обмеження, які попередньо встановлювали з 1 листопада.

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"Ймовірно, вони просто почнуть діяти скоріше. Ми очікуємо сьогодні на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС, яка має прийняти відповідне рішення. Якщо показники будуть передбачати червону зону, то нема варіантів", – додав мер.

В Україні посилюють карантин. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні посилюють карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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