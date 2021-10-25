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Львов оказался в шаге от красной зоны

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 октября, 11:19
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Статистика коронавируса в городе очень ухудшилась
Города Украины постепенно переходят в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"
Города Украины постепенно переходят в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"

Львов плавно приближается к красной зоне карантина. Статистика коронавируса в городе очень ухудшилась.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой, передает пресс-служба Львовского городского совета.

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Львов уже скоро может перейти в красную зону

Садовой заявил, что Львов плавно входит в красную зону и с этим ничего не поделаешь. По его словам, если посмотреть последние данные, то в городские больницы поступило 56 новых больных.

"И только 6 пациентов были выписаны. 19 человек умерли. Это очень печальная статистика и то при том, что были выходные. Как правило, в рабочие дни больше пациентов поступает в медучреждения", – сообщил мэр.

"Мы будем в красной зоне"

Садовой считает, что Львов будет в красной зоне и будут действовать ограничения, которые предварительно устанавливали с 1 ноября.

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"Вероятно, они просто начнут действовать в скором времени. Мы ожидаем сегодня решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение. Если показатели будут предусматривать красную зону, то нет вариантов", – добавил мэр.

В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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