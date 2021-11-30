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Львівська область може вийти з "червоної" зони – дата

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
30 листопада, 15:12
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Рішення про перехід регіону до іншої карантинної зони розглядатиме державна комісія ТЕБ та НС
Львівська область може перестати бути "червоною". Фото: колаж "Сьогодні"
Львівська область може перестати бути "червоною". Фото: колаж "Сьогодні"

Львівська область вже незабаром може залишити "червону" карантинну зону. Це може статися вже наступного тижня.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемеріс, повідомляє сайт "032".

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Львівська область перестане бути "червоною"

Чемеріс зазначив, що рішення про перехід Львівської області до іншої карантинної зони розглядатиме державна комісія ТЕБ та НС.

Очікується, що новий рівень епіднебезпеки буде встановлений з наступного тижня – з початку дії нових додаткових обмежень для "жовтої" зони. У такому разі у Львівській ОДА вважають таке рішення доцільним.

Нові обмеження у "жовтій" зоні

З 6 грудня у "жовтій" зоні в Україні діятимуть додаткові обмеження.

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Так, мешканці повинні мати "жовтий" або "зелений" сертифікат про вакцинацію або негативний тест на коронавірус або сертифікат про одужання (діючий 105 днів), якщо планують відвідувати масові заходи, заклади культури та громадського харчування, спортзали, басейни, а також якщо хочуть скористатися міжобласними або міжнародними перевезеннями.

Кількість COVID-випадків за вихідні пішла на спад
Кількість COVID-випадків за вихідні пішла на спад / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 554 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 846, медпрацівників – 197).

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 1749 осіб;
  • летальних випадків – 561;
  • одужали – 25 318 осіб.

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