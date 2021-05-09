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"Мадяр на ножі": СБУ спіймала авторів антиугорських листівок на Закарпатті (фото)

9 травня, 16:29

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

СБУ затримала трьох людей, які поширювали погрози угорцям на замовлення російських кураторів. Їм повідомили про підозру

/ Фото: СБУ

Правоохоронці викрили порушників, які поширювали листівки з погрозами угорській діаспорі на Закарпатті. Ними виявилися троє осіб, двоє з них – переселенці з Луганська.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на злочин усього за 500 доларів. Щоб надати "особливого забарвлення" цій акції, її провели напередодні травневих свят.

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На карту одного з фігурантів російські "начальники" перерахували плату в російських рублях. У будинках підозрюваних провели обшуки та вилучили російську символіку.

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Їм вже повідомили про підозру і скоро виберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, взимку в поліцію звернулися представники консульства Угорщини і розповіли, що невідомі направили на їхню електронну адресу повідомлення з погрозами співробітникам диппредставництва і взагалі українцям угорського походження.

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