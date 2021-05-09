"Мадяр на ножі": СБУ спіймала авторів антиугорських листівок на Закарпатті (фото)

/ Фото: СБУ
Правоохоронці викрили порушників, які поширювали листівки з погрозами угорській діаспорі на Закарпатті. Ними виявилися троє осіб, двоє з них – переселенці з Луганська.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на злочин усього за 500 доларів. Щоб надати "особливого забарвлення" цій акції, її провели напередодні травневих свят.
На карту одного з фігурантів російські "начальники" перерахували плату в російських рублях. У будинках підозрюваних провели обшуки та вилучили російську символіку.
Їм вже повідомили про підозру і скоро виберуть запобіжний захід.
Нагадаємо, взимку в поліцію звернулися представники консульства Угорщини і розповіли, що невідомі направили на їхню електронну адресу повідомлення з погрозами співробітникам диппредставництва і взагалі українцям угорського походження.