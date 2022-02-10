Милота дня: на Волині дикі кабани вийшли на прогулянку зі своїми малюками (відео)

У волинському лісі народилися дикі кабанчики. Малята з мамою вийшли на зимову прогулянку. На відео тварин зняли лісники.
Про це повідомляє Конкурент.
У Звірівському народилися нові кабанчики. Єгер помітив дику свиню, за якою йшли малюки. Народилися вони менш ніж місяць тому, а зараз гуляють лісом з мамою.
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Народження диких кабанів – радість, кажуть лісники. Все тому, що кілька років тому африканська чума викосила майже всю місцеву популяцію кабанів. Тільки недавно вона потроху почала відновлюватися.
У Києві чоловік вигулює на повідку домашню свиню
У Києві помітили чоловіка, який вигулював свиню на повідку. Незвичайний вихованець часто гуляє бульваром Вацлава Гавела в Солом'янському районі.
У коментарі прийшли, як завжди, і з критикою, і з похвалою.
"Київ вже давно перетворився на сільський смітник, який дедалі більше населяють селяни та хуторяни. Кличко тому так легко і виграє вибори", – написав один з незадоволених місцевих жителів.
А от інші висловили "респект": "Люди живуть своїми бажаннями, незважаючи на комплекси оточення".
Раніше ми писали:
- Працівники київського тату-салону Tattoo Lamarch Studio виклали в інстаграмі фото, де хочуть зробити татуйовання свині.
- Фото дня. Чоловік завів двох домашніх свиней і вигулює їх містом.