Може затопити дороги! В Україні кілька річок вийдуть із берегів – де чекати біди

Рятувальники вже оголосили про другий рівень небезпеки

Вода може вийти одразу на кілька трас / Колаж "Сьогодні"

Найближчими днями у західній частині України може піднятися рівень води на водоймах. Через це може затопити дороги.

Про це повідомляє ДСНС України.

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5 січня

Сьогодні у нижніх течіях річок Закарпатської області та на Тисі підвищуватиметься рівень води на 0,5-1,0 м з біля постів Тячів та Хуст, Річка – Хуст, Тересва – Нересниця, Боржава – Верхні Ремети, Латориця Мукачево, Шопурка – Кобилецька Поляна.

Ситуація 5-7 січня

Цими днями на Латориці біля Чопа підвищуватиметься рівень води на 2,0-2,5 м. Вода виходитиме на заплаву і може затопити дороги Геївці – Тисянки Ужгородського району Закарпатської області.

Ситуація 6-9 січня

6-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) буде відновлення рівнів води на 0,1 – 0,5 м.

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Місцями можливий вихід води. На річці Західний Буг біля міста Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави.

В Україну повернеться тепло

Завтра, 6 січня, температура повітря в країні протягом дня коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла.

У південній частині, Донецькій області та Дніпрі з районами буде ще тепло. Там стовпчики термометрів покажуть від +5 до +12 градусів.

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