На межі локдауну. В Україні одна область може стати "червоною"

У регіоні перевищено три індикаторні показники

В Україні один регіон може перейти у червону зону. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні Івано-Франківщина опинилася під загрозою. Регіон може потрапити до червоної карантинної зони.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 20 січня.

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Загроза червоної зони

За його словами, МОЗ уже направив документ про розгляд державної комісії ТЕБ та НС червоного рівня епіднебезпеки.

На Івано-Франківщині вже перевищено три індикаторні показники.

Які обмеження у червоній зоні?

У разі запровадження червоної зони, в області заклади, ТРЦ, кінотеатри, спортзали тощо. можуть працювати тільки для вакцинованих або за результатами тесту, зробленого за 72 години.

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Статистика коронавірусу

Минулої доби, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 5664 більше, ніж за 18 січня.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 151 людина;

летальних наслідків – 131;

одужало – 4 446 осіб.

За період пандемії в Україні

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