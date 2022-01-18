На Прикарпатті можуть посилити карантин: що зміниться

В Івано-Франківській області зафіксували різке зростання захворюваності на коронавірус

На засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС на Прикарпатті вирішили посилити контроль над карантином / Фото: Колаж: Сьогодні

COVID-ситуація на Івано-Франківщині погіршується, захворюваність за тиждень зросла у 3,5 раза. У регіоні ухвалили рішення про посилення контролю за дотриманням карантину.

Про це повідомляє в Facebook голова місцевої ОДА Світлана Онищук.

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Відбулося позачергове засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Спалах захворюваності

"Показник захворюваності на COVID-19 становить 9816,19 на 100 тис. населення. Протягом двох тижнів поточного року спостерігається зростання захворюваності – зареєстровано 5097 випадків захворювання проти 1429 випадків за минулий тиждень, захворюваність зросла у 3,5 раза, зокрема серед дітей – у 4,5 раза", – йдеться у повідомленні.

Вище 50% зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем – у 54 територіальних громадах.

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Можливі обмеження

"У разі подальшого збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед дітей дошкільного віку та учнів шкіл буде прийнято рішення про призупинення навчально-виховного процесу. Також буде обмежено проведення розважальних заходів, публічних подій, діяльність громадського харчування", – зауважила Оніщук.

Вона додала, що також обмежать проведення інших заходів.

Медики готуються до COVID-хвилі

Медична система України готується до чергового навантаження через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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"Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження", – йдеться у повідомленні.

Ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:

використання захисних масок;

дотримання дистанції;

регулярне миття рук;

вакцинація від COVID19.

"Нагадуємо, що невакциновані мають у десять разів вищий ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення", – додали медики.

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