На річках в Україні зросте рівень води: які області затопить

В Україну прийшло потепління, яке принесло підвищення рівня води в водоймищах в різних частинах країни.

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Про це попереджають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Зокрема, з 1 по 3 березня рівень річок басейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях може піднятися на 10-50 сантиметрів, а подекуди навіть можливе затоплення заплав. А на річці Рата оголосили "жовтий" рівень небезпеки через імовірність затоплення господарських споруд в селі Межиріччя на Львівщині.

Крім того, у цих самих числах рівень води в річках басейну Прип'яті теж може піднятися аж до 50 сантиметрів. У зв'язку з цим можливий вихід води на заплаву в річці Горинь біля міста Дубровиця на Рівненщині, а також затоплення в Ратнівському, Любешівському та Старовижівському районах Волинської області та Зарічненському районі Рівненської області. Крім того, у Ратнівському районі може затопити присадибні ділянки в прирічкових населених пунктах. Теж оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

А з 28 лютого по 2 березня на ділянці Дністровського водосховища Рухотин – Жванець очікується скресання криги, льодохід і формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води. Але негативних наслідків рятувальники не анонсують.

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Також прогнозується підйом води в басейнах Прута і Сірету (від 20 до 70 сантиметрів), а також на річках басейну Дністра (від 50 сантиметрів до 1 метра), на річці Вишня біля села Твіржа (від 1,5 до 2 метрів) і на річці Ворона біля міста Тисмениця в Івано-Франківській області (від 50 сантиметрів до метра).

Нагадаємо, що раніше цього самого тижня через різке потепління в Києві почав активно танути сніг, затопило столичні двори, тротуари і підходи до метро.

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