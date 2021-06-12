Техніка як у військових. На Волині контрабандисти незаконно переправляли людей до Польщі (фото, відео)

У них були саморобні тепловізори та дрони – людей переправляли річкою Західний Буг, а потім давали їм завдання продати тютюнові вироби

У Волинській області поліцейські викрили і припинили масштабну схему незаконного переправлення осіб через держкордон. Вони продавали сигарети у Польщі.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

За даними слідства, місцеві мешканці човнами незаконно переправляли людей через Західний Буг до Польщі. Їм давали сигарети, які вони мали продати та повернутись назад з грошима. У середньому, дохід від продажу 1 ящика тютюнових виробів міг сягати й тисячі доларів США. Поліцейські задокументували як мінімум 5 епізодів такої злочинної діяльності.

Фото: прес-служба МВС

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Правоохоронці проводять обшуки у населених пунктах Ковельського району. Вони знайшли та вилучили мобільні термінали, радіокеровані літаки з приладдям, біноклі, тепловізори, радіостанції, надувні човни та жилети для плавання, рушниці, патрони та інші предмети. Транспортні засоби фігурантів помістили на арештмайданчик, а на все вилучене майно буде накладено арешт.

Фото: прес-служба МВС

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Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ми повідомляли, що після скандалу з вилученням контрабандних сигарет у відновленому тиждень тому пасажирському поїзді сполученням Київ – Відень керівництво АТ "Укрзалізниця" звільнило начальника поїзда та провідника вагона.