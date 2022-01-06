На Закарпатті очікуються сильні снігопади – прогноз синоптиків

Синоптики попереджають про погіршення погоди

У Карпатах буде мокрий сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

6 січня вдень на Закарпатті синоптики передають сильні дощі з переходом у мокрий сніг. А також перший рівень небезпеки жовтий.

Про це повідомляють дані Укргідрометцентру.

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"У Карпатах сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Яка погода чекає на українців на Різдво

7 січня на Різдво в Україні буде досить холодна погода, але без опадів.

На заході синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів. На сході очікується максимум 3 градуси тепла.

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У північних регіонах температура повітря від -2 до 0 градусів. На півдні стовпчики термометрів будуть коливатися від +1 до +7 градусів.

У цей день в Україні не буде дощів.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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