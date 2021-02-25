На Закарпаття привезли вакцину: скільки людей отримають щеплення від COVID-19

У першій партії приїхало майже 15 тисяч доз препарату CoviShield

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Сьогодні перший вантаж з препаратом CoviShield від AstraZeneca прибув на Закарпаття.

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Про це повідомляє місцева обласна держадміністрація.

В ОДА зазначили, що привезено 14,5 тис. доз вакцини, її відвантажили на спеціальний склад з відповідними умовами зберігання.

Фото: carpathia.gov.ua

Фото: carpathia.gov.ua

Фото: carpathia.gov.ua

У першу чергу планується вакцинувати 38 медпрацівників з мобільних бригад з імунізації і 1620 медиків з ковідних лікарень. Надалі мобільні бригади будуть вакцинувати працівників і жителів інтернатів або інших спеціалізованих установ догляду за літніми людьми.

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Місцева влада запевняє, що лікарі мобільних бригад пройшли відповідне навчання з імунізації від COVID-19 вакцинами Pfizer і AstraZeneca.

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Всього на першому етапі буде вакциновано близько 3 тис. жителів Закарпатської області, однак за кілька днів до вакцинації кількість бажаючих у кожному закладі буде додатково уточнюватися. Вакцинація є добровільною і безкоштовною.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 24 лютого в Україні стартувала вакцинація вакциною CoviShield. У перший день, 24 лютого, щеплення отримали 159 осіб. Напередодні головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, як почуваються перші вакциновані в Україні.

Відео: Сьогодні

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