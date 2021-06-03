На Закарпатті п'яний СБУшник жорстоко побив поліцейську. Його виправдав суд

Постраждала зупинила п'яного водія і поплатилася за це своїм здоров'ям – як чоловік уникнув покарання

На Закарпатті п'яний начальник одного з відділів СБУ, радник і консультант Анатолій Сікора побив поліцейську Марію Семенюк. Однак суд виправдав чоловіка.

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Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook.

Сікора їхав п'яним за кермом авто, коли його зупинила правоохоронниця. Чоловік почав жорстоко бити патрульну і навіть ледь її не задушив. Після цього жінку госпіталізували, у неї залишилося багато синців.

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Суддя Мукачівського міськрайонного суду Оксана Маргитич розглядала справу Анатолія Сікори і виправдала його дії.

"Інстинктивна реакція обвинуваченого на несподіване для нього насильство і намагання відвернути небезпеку для здоров’я", – так суддя пояснила жорстоке побиття жінки.

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У Мережі почали активно коментувати цей інцидент.

"То було питання "Кому дзвонити, коли вбиває поліція?". Тепер нове питання "Кому дзвонити, коли вбивають поліцію?". Що далі?", – написав Роман Бак.

Нагадаємо, в Одеській області копа, який приїхав на виклик, побили металевою трубою.

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