На Закарпатті п'яний СБУшник жорстоко побив поліцейську. Його виправдав суд

На Закарпатті п'яний начальник одного з відділів СБУ, радник і консультант Анатолій Сікора побив поліцейську Марію Семенюк. Однак суд виправдав чоловіка.
Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook.
Сікора їхав п'яним за кермом авто, коли його зупинила правоохоронниця. Чоловік почав жорстоко бити патрульну і навіть ледь її не задушив. Після цього жінку госпіталізували, у неї залишилося багато синців.
Суддя Мукачівського міськрайонного суду Оксана Маргитич розглядала справу Анатолія Сікори і виправдала його дії.
"Інстинктивна реакція обвинуваченого на несподіване для нього насильство і намагання відвернути небезпеку для здоров’я", – так суддя пояснила жорстоке побиття жінки.
У Мережі почали активно коментувати цей інцидент.
"То було питання "Кому дзвонити, коли вбиває поліція?". Тепер нове питання "Кому дзвонити, коли вбивають поліцію?". Що далі?", – написав Роман Бак.
Нагадаємо, в Одеській області копа, який приїхав на виклик, побили металевою трубою.
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