Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

На Закарпатті в гуртожитку сталася поножовщина, постраждали діти

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
8 жовтня, 13:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Між підлітками почалася бійка із застосуваннями ножів
Підліток знаходиться в лікарні / Колаж "Сьогодні"
Підліток знаходиться в лікарні / Колаж "Сьогодні"

На Закарпатті в гуртожитку 13-річний підліток отримав ножове поранення. Зараз хлопець знаходиться в обласній дитячій лікарні.

Про це повідомляє "Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги".

Деталі

Підліток почав битися з однолітками. Через це і отримав ножове поранення. Колота рана була в області лівої нирки. Хлопця госпіталізували в травматологічне відділення.

Пік злочинності в Україні

Рівень злочинності в Україні почав рости в перші роки незалежності країни, досягнувши свого піку в 2000 році. Далі криміногенна ситуація покращилася з початку 2017 року.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Обери професію мрії
Зализилося до початку уроку
Зірки-вчителі дадуть онлайн урок для школярів
Дізнатись більше
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

78 592

захворіло за тиждень в Україні

+41%

Вакцинація
Станом на 7 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 008 605
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 421 450
Всього введених доз 13 430 055
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.44

Якою буде погода у жовтні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати на море у жовтні
ТОП-5 напрямків
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Джей Ло у новій рекламній кампанії Coach
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти