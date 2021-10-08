На Закарпатті в гуртожитку сталася поножовщина, постраждали діти

Між підлітками почалася бійка із застосуваннями ножів

Підліток знаходиться в лікарні / Колаж "Сьогодні"

На Закарпатті в гуртожитку 13-річний підліток отримав ножове поранення. Зараз хлопець знаходиться в обласній дитячій лікарні.

Про це повідомляє "Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги".

Деталі

Підліток почав битися з однолітками. Через це і отримав ножове поранення. Колота рана була в області лівої нирки. Хлопця госпіталізували в травматологічне відділення.

Пік злочинності в Україні

Рівень злочинності в Україні почав рости в перші роки незалежності країни, досягнувши свого піку в 2000 році. Далі криміногенна ситуація покращилася з початку 2017 року.

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