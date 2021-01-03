Напад лісорубів на активіста на Львівщині: з'явилися несподівані подробиці

У поліції вже лежать заяви обох сторін конфлікту

У Львівській області побитого і прив'язаного до вантажівки активіста Василя Василитиназнайшли жителі села.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

"Я підійшла і дивлюся – Василь прив'язаний. Побитий, ніс розірваний, повно крові, там калюжа", – розповідає місцева жителька Любомира Наумова.

Інцидент стався в селі Лавочне Сколівського району. Як розповів сам потерпілий, будинок його біля лісу. Почувши бензопили, чоловік запідозрив незаконну вирубку, пішов перевірити.

"Побачив два лісовози. Мав при собі пневматичну зброю, все знімав на телефон. Це якраз і дратувало лісників, вони кинулися на мене з кулаками", – розповів він.

За його словами, його побили до нестями. У Василя струс мозку, забій грудної клітки, розсічене коліно і рвані рани носа. Кілька днів чоловік пролежав у лікарні.

Як він стверджує, зник телефон і 5000 гривень, які біли в чохлі телефону. Чи дійсно таке могли дозволити собі лісівники, "Сьогодні" запитали у директора.

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Водночас лісники розповідають абсолютно іншу версію.

"Саме Василь почав стріляти без розбору. Хто знає, пневматичний пістолет чи ні. Повалили на землю, скрутили йому руку, забрали пістолет. Його ніхто не бив, була боротьба", – розповів директор Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс" Віталій Павлов.

Лісники також спростовують, що Василя прив'язували до машини, і кажуть: війна з місцевими триває вже багато років. Рубають тільки те, що дозволено законом. Мають на це документи, але селяни все одно протестують.

У поліції вже лежать заяви обох сторін конфлікту. Як заявила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська, було вилучено зброю та направлено на експертизу.

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Нагадаємо, у Львівській області співробітників лісгоспу підозрюють у незаконній вирубціта продажу деревини особливо цінних порід на суму понад 6,6 мільйона гривень.

Також у Житомирській області порушники заробили на продажу лісу 8 млн гривень.

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