Не добіг 200 метрів: у Львові на напівмарафоні помер молодий хлопець (фото)

На місці працюють правоохоронці, вони з'ясовують, що стало причиною смерті студента

Фото: колаж "Сегодня"

У неділю, 27 червня, у Львові на напівмарафоні помер 23-річний хлопець.

Реклама

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий

"Велика біда на напівмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть", – написав Садовий.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого і додав, що більше інформації буде повідомлено на брифінгу.

"Медики констатували смерть хлопця, якому близько 23-24 років. Про нього відомо, що він студент. На місці зараз працює слідчо-оперативна група, чи стала причиною смерті спека (за прогнозом синоптиків сьогодні у Львові від 22 до 31 градуса тепла – ред .) або що-небудь інше – все це зараз з'ясовується", – повідомили нам в прес-службі поліції Львівської області.

Реклама

У Львові на напівмарафоні помер хлопець / Фото: Facebook

Зазначимо, що 27 червня в центрі Львова проходить 6-й Молокія Львівський напівмарафон 2021. Цього року в заході взяли участь близько 2500 учасників. Цей напівмарафон у Львові – другий етап Бігової Ліги Українських Мейджорів від Run Ukraine.

Раніше ми повідомляли, що відомий в Росії ультрамарафонець Володимир Попов потонув в Мордовії під час відпустки.