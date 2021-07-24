Не хотіла займатися сексом. У Львові чоловік поскаржився поліції на дружину

Це не перший раз, коли чоловік без важливої причини викликає копів – цього разу його чекає більш жорстке покарання

У Львові чоловік подзвонив у поліцію і поскаржився на свою дружину – жінка нібито не хотіла займатися з ним сексом.

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Про це написали в Telegram-каналі "Типовий Львів".

Як видно на знімку тексту звернення, ввечері 23 липня "заявника пограбувала дружина – краде кохання, дружина відмовляється займатися сексом". У свою чергу заявник боїться до неї підійти – раптом його звинуватять у сексуальному домаганні.

Джерело: Типовий Львів

У поліції кажуть, що це звичайний чоловік, але починає так розважатися, коли вип'є – це вже не перший його "жарт".

Один раз на нього вже складали адмінпротокол за помилковий виклик, тоді він заплатив дуже маленький штраф. Цього разу покарання буде жорсткішим.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як у Кременчуці Полтавської області поліцейські зупинили водія в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік закрився в авто і почав статевий акт з пасажиркою.

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